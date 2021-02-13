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Box: Belleville East 62, Alton 54
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Box: Belleville East 62, Alton 54

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1234Final
Belleville East1612171762
Alton716131854
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East2-11-1172/57179/60
Alton1-21-2150/50177/59
Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Tyler Butler (#15, Sr.)23807-192
Laylah Jackson (So.)13223-53
Grace Riley (#3, Sr.)8022-22
Ava Hamilton (#21, So.)7203-75
Orionna Brown (#25, Jr.)6300-22
Amiya Cole (#1, Sr.)4102-24
Sophia Tantillo (#14, So.)1001-25
Belleville East
Individual stats Have not been reported.
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