Box: Belleville East 62, Alton 54

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|16
|12
|17
|17
|62
|Alton
|7
|16
|13
|18
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|2-1
|1-1
|172/57
|179/60
|Alton
|1-2
|1-2
|150/50
|177/59
|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler Butler (#15, Sr.)
|23
|8
|0
|7-19
|2
|Laylah Jackson (So.)
|13
|2
|2
|3-5
|3
|Grace Riley (#3, Sr.)
|8
|0
|2
|2-2
|2
|Ava Hamilton (#21, So.)
|7
|2
|0
|3-7
|5
|Orionna Brown (#25, Jr.)
|6
|3
|0
|0-2
|2
|Amiya Cole (#1, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|4
|Sophia Tantillo (#14, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|5