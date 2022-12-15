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Box: Belleville West 53, East St. Louis 42

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1234Final
East St. Louis13891242
Belleville West111717853
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
East St. Louis6-90-3661/44559/37
Belleville West1-81-2326/22445/30

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East St. LouisPtsFG3FGFTFL
Ryale Mosly (#10, 5' 5, G, Jr.)124-704-104
Alicia Cross (#30, 5' 5, F, Sr.)103-51-41-22
Arrionna Whitt (#4, 5' 6, G, Sr.)62-502-20
Heaven Williams (#13, 6' 0, C, So.)42-4001
Mylonn Miller (#11, 5' 8, F, Jr.)3003-42
LaMyjah Suggs (#22, 5' 8, F, Sr.)31-201-20
Riquerah Griffin (#15, 5' 10, F, Sr.)21-3002
Daja Coleman (#3, 5' 0, G, Sr.)21-2000
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Keyara Baerga-Plumey (Sr.)20342-20
Olivia Anderson (#21, Sr.)14231-21
Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)6104-43
Ja'Mya Company (#23, Sr.)5103-83
J'La Sparks Sparks (#4, 5-9, Fr.)51100
Lauren King (#20, Sr.)30103
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