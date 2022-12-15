Box: Belleville West 53, East St. Louis 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|East St. Louis
|13
|8
|9
|12
|42
|Belleville West
|11
|17
|17
|8
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|East St. Louis
|6-9
|0-3
|661/44
|559/37
|Belleville West
|1-8
|1-2
|326/22
|445/30
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|East St. Louis
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ryale Mosly (#10, 5' 5, G, Jr.)
|12
|4-7
|0
|4-10
|4
|Alicia Cross (#30, 5' 5, F, Sr.)
|10
|3-5
|1-4
|1-2
|2
|Arrionna Whitt (#4, 5' 6, G, Sr.)
|6
|2-5
|0
|2-2
|0
|Heaven Williams (#13, 6' 0, C, So.)
|4
|2-4
|0
|0
|1
|Mylonn Miller (#11, 5' 8, F, Jr.)
|3
|0
|0
|3-4
|2
|LaMyjah Suggs (#22, 5' 8, F, Sr.)
|3
|1-2
|0
|1-2
|0
|Riquerah Griffin (#15, 5' 10, F, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|2
|Daja Coleman (#3, 5' 0, G, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Keyara Baerga-Plumey (Sr.)
|20
|3
|4
|2-2
|0
|Olivia Anderson (#21, Sr.)
|14
|2
|3
|1-2
|1
|Tikylah Harris-Mickens (#11, Sr.)
|6
|1
|0
|4-4
|3
|Ja'Mya Company (#23, Sr.)
|5
|1
|0
|3-8
|3
|J'La Sparks Sparks (#4, 5-9, Fr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Lauren King (#20, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|3