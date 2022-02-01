Box: Belleville West 56, Belleville East 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|2
|14
|6
|10
|32
|Belleville West
|23
|14
|14
|5
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|4-17
|0-8
|622/30
|1025/49
|Belleville West
|12-11
|4-4
|1166/56
|1034/49
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|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaelyn Malone (#2, G, Jr.)
|14
|4
|1
|3-5
|2
|Jordyn Crowder (#1, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0-1
|3
|Sophia Tantillo (#14, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Orionna Brown (#10, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Madison Hunter (#33)
|2
|1
|0
|0
|0
|Maddie Greenfield (#35, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Kamora Davis (#30)
|2
|1
|0
|0
|4
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Maliah Sparks (#3, 5-9, G, Jr.)
|15
|5
|1
|2-4
|3
|Jalynn Rook (#5, 5-8, G, Jr.)
|14
|0
|4
|2-6
|1
|Lamiya Terrell (#1, 5-6, G, Sr.)
|12
|2
|2
|2-2
|2
|Keyara Baerga-Plumey (5-5, G, Jr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-9, G, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|M'Riya Johnson (#12, 5-5, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0