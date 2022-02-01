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Box: Belleville West 56, Belleville East 32

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1234Final
Belleville East21461032
Belleville West231414556
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East4-170-8622/301025/49
Belleville West12-114-41166/561034/49

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Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Kaelyn Malone (#2, G, Jr.)14413-52
Jordyn Crowder (#1, G, Jr.)5110-13
Sophia Tantillo (#14, G, Jr.)42004
Orionna Brown (#10, G, Sr.)30101
Madison Hunter (#33)21000
Maddie Greenfield (#35, F, Jr.)21000
Kamora Davis (#30)21004
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Maliah Sparks (#3, 5-9, G, Jr.)15512-43
Jalynn Rook (#5, 5-8, G, Jr.)14042-61
Lamiya Terrell (#1, 5-6, G, Sr.)12222-22
Keyara Baerga-Plumey (5-5, G, Jr.)93101
Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-9, G, Jr.)3101-22
M'Riya Johnson (#12, 5-5, G, Jr.)30100
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