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Box: Belleville West 60, Alton 30
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Box: Belleville West 60, Alton 30

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1234Final
Alton4914330
Belleville West172316460
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Alton2-92-9467/42697/63
Belleville West8-37-3618/56504/46
AltonPtsFG3FGFTFL
Germayia Wallace (#12, 5-7, G, Sr.)9212-53
Adreena Snipes (#45, 5-7, G, Jr.)6111-22
Tayen Orr (#21, 5-8, G, Fr.)5110-22
Savannah McMurray (#25, 5-9, F, Sr.)4200-42
Jimmiela Patterson (#2, 5-9, F, Sr.)30102
Hope Knight (#42, 5-10, F, So.)3101-30
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Reese Bennett (#4, 5-7, G, Jr.)17703-30
Casandra Sams (5-10, G, Sr.)17703-30
Lamiya Terrell (#1, 5-7, G, Jr.)120403
Charleece Davis (#21, 5-6, G, So.)9205-60
Maliah Sparks (#3, 5-8, G, So.)5103-41
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