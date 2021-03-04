Box: Belleville West 60, Alton 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|Alton
|4
|9
|14
|3
|30
|Belleville West
|17
|23
|16
|4
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Alton
|2-9
|2-9
|467/42
|697/63
|Belleville West
|8-3
|7-3
|618/56
|504/46
|Alton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Germayia Wallace (#12, 5-7, G, Sr.)
|9
|2
|1
|2-5
|3
|Adreena Snipes (#45, 5-7, G, Jr.)
|6
|1
|1
|1-2
|2
|Tayen Orr (#21, 5-8, G, Fr.)
|5
|1
|1
|0-2
|2
|Savannah McMurray (#25, 5-9, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0-4
|2
|Jimmiela Patterson (#2, 5-9, F, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Hope Knight (#42, 5-10, F, So.)
|3
|1
|0
|1-3
|0