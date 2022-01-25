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Box: Belleville West 60, Collinsville 46

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1234Final
Collinsville121861046
Belleville West1511132160
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville14-123-41213/471161/45
Belleville West11-113-41110/431002/39

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CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Jenna Scheller (#45, 6-2, Jr.)17703-62
Talesha Gilmore (#30, 6-0, Fr.)84004
Ella Guerrero (#13, 5-5, So.)7203-40
Jordan Gary (#23, 5-7, Jr.)6104-40
Katie Bardwell (#20, 5-9, Jr.)4011-23
Emma Hrabusicky (#14, 5-5, Jr.)30101
Ricki Merlak (#15, 5-8, Sr.)1001-20
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Maliah Sparks (#3, 5-9, G, Jr.)16324-42
Ja'Mya Company (#23, 5-9, F, Jr.)14322-25
Lamiya Terrell (#1, 5-6, G, Sr.)13412-30
Jalynn Rook (#5, 5-8, G, Jr.)81200
Keyara Baerga-Plumey (5-5, G, Jr.)8302-32
Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-9, G, Jr.)1001-23
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