Box: Belleville West 60, Collinsville 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|12
|18
|6
|10
|46
|Belleville West
|15
|11
|13
|21
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|14-12
|3-4
|1213/47
|1161/45
|Belleville West
|11-11
|3-4
|1110/43
|1002/39
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|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jenna Scheller (#45, 6-2, Jr.)
|17
|7
|0
|3-6
|2
|Talesha Gilmore (#30, 6-0, Fr.)
|8
|4
|0
|0
|4
|Ella Guerrero (#13, 5-5, So.)
|7
|2
|0
|3-4
|0
|Jordan Gary (#23, 5-7, Jr.)
|6
|1
|0
|4-4
|0
|Katie Bardwell (#20, 5-9, Jr.)
|4
|0
|1
|1-2
|3
|Emma Hrabusicky (#14, 5-5, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Ricki Merlak (#15, 5-8, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Maliah Sparks (#3, 5-9, G, Jr.)
|16
|3
|2
|4-4
|2
|Ja'Mya Company (#23, 5-9, F, Jr.)
|14
|3
|2
|2-2
|5
|Lamiya Terrell (#1, 5-6, G, Sr.)
|13
|4
|1
|2-3
|0
|Jalynn Rook (#5, 5-8, G, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Keyara Baerga-Plumey (5-5, G, Jr.)
|8
|3
|0
|2-3
|2
|Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-9, G, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3