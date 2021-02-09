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Box: Belleville West 66, Collinsville 35
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Box: Belleville West 66, Collinsville 35

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1234Final
Collinsville41512435
Belleville West1921131366
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville0-20-279/40118/59
Belleville West1-11-1103/5292/46
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Jenna Scheller (#45, So.)16702-21
Ella Guerrero (#13, Fr.)51102
Jordan Gary (#25, So.)5201-22
Astacia Bush (#23, Sr.)3101-20
Katie Bardwell (#20, So.)21001
Ryann Hindahl (#30, Sr.)21000
Orianna Givens (#35, Sr.)2002-22
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Maliah Sparks (#3, 5-8, G, So.)18424-62
Casandra Sams (5-10, G, Sr.)18711-30
Reese Bennett (#4, 5-7, G, Jr.)81202
Charleece Davis (#21, 5-6, G, So.)63003
Tomia Brown (#33, 5-8, G, Sr.)60201
Amiah McGee (#10, 5-7, G, Sr.)51102
Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-7, G, So.)30100
Lamiya Terrell (#1, 5-7, G, Jr.)21001
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