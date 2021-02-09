Box: Belleville West 66, Collinsville 35

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|4
|15
|12
|4
|35
|Belleville West
|19
|21
|13
|13
|66
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|0-2
|0-2
|79/40
|118/59
|Belleville West
|1-1
|1-1
|103/52
|92/46
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jenna Scheller (#45, So.)
|16
|7
|0
|2-2
|1
|Ella Guerrero (#13, Fr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Jordan Gary (#25, So.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Astacia Bush (#23, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|0
|Katie Bardwell (#20, So.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Ryann Hindahl (#30, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Orianna Givens (#35, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|2
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Maliah Sparks (#3, 5-8, G, So.)
|18
|4
|2
|4-6
|2
|Casandra Sams (5-10, G, Sr.)
|18
|7
|1
|1-3
|0
|Reese Bennett (#4, 5-7, G, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|2
|Charleece Davis (#21, 5-6, G, So.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Tomia Brown (#33, 5-8, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Amiah McGee (#10, 5-7, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-7, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Lamiya Terrell (#1, 5-7, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1