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1234Final
Granite City41010529
Belleville West1412211562
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City1-50-0178/30286/48
Belleville West5-20-0359/60309/52
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Kaylyn Wylie (#3, Fr.)10115-61
Azaria Moore (#23, So.)6300-14
Erica Hurst (#35, Sr.)4200-24
Alex Powell (#20, Sr.)4102-23
Brooke Phelps (#33, Sr.)21000
Claire Sykes (#11, Jr.)21001
Patty Lahey (#5, Sr.)1001-22
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Casandra Sams (5-9, G, Jr.)12600-52
Shaniah Nunn (#23, 6-1, F, Sr.)11312-22
Dejah Brown (#2, 5-5, G, Sr.)10311-10
Reese Bennett (#4, 5-7, G, So.)81201
Jessica Couglin (#20, 5-9, G, Sr.)84002
Lamiya Terrell (#11, 5-7, G, So.)6202-42
Maliah Sparks (#3, 5-7, G, Fr.)51101
Alyssa Elliot (#22, 5-5, G, So.)2002-20

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