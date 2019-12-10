|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|4
|10
|10
|5
|29
|Belleville West
|14
|12
|21
|15
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|1-5
|0-0
|178/30
|286/48
|Belleville West
|5-2
|0-0
|359/60
|309/52
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wylie (#3, Fr.)
|10
|1
|1
|5-6
|1
|Azaria Moore (#23, So.)
|6
|3
|0
|0-1
|4
|Erica Hurst (#35, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|4
|Alex Powell (#20, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|3
|Brooke Phelps (#33, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Claire Sykes (#11, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Patty Lahey (#5, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Casandra Sams (5-9, G, Jr.)
|12
|6
|0
|0-5
|2
|Shaniah Nunn (#23, 6-1, F, Sr.)
|11
|3
|1
|2-2
|2
|Dejah Brown (#2, 5-5, G, Sr.)
|10
|3
|1
|1-1
|0
|Reese Bennett (#4, 5-7, G, So.)
|8
|1
|2
|0
|1
|Jessica Couglin (#20, 5-9, G, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|2
|Lamiya Terrell (#11, 5-7, G, So.)
|6
|2
|0
|2-4
|2
|Maliah Sparks (#3, 5-7, G, Fr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Alyssa Elliot (#22, 5-5, G, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|0