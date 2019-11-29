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1234Final
Miller Career151161244
Bob Jones (Ala.)128121345
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Miller Career0-20-090/4598/49
Bob Jones (Ala.)1-00-045/2244/22
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Rayn Tally (#21, Sr.)175-81-44-43
Antuanae Garrett (#30, Sr.)111-13-700
Ajanae Garrett (#5, Sr.)51-31-402
Raya Tally (#35, Sr.)41-302-45
Kelsey Harris (#22, So.)30-11-200
Camille White (#1, So.)21-100-11
Jayrissa Grayson (#32, Sr.)21-4003
Miller Career
Individual stats Have not been reported.

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