|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|15
|11
|6
|12
|44
|Bob Jones (Ala.)
|12
|8
|12
|13
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|0-2
|0-0
|90/45
|98/49
|Bob Jones (Ala.)
|1-0
|0-0
|45/22
|44/22
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rayn Tally (#21, Sr.)
|17
|5-8
|1-4
|4-4
|3
|Antuanae Garrett (#30, Sr.)
|11
|1-1
|3-7
|0
|0
|Ajanae Garrett (#5, Sr.)
|5
|1-3
|1-4
|0
|2
|Raya Tally (#35, Sr.)
|4
|1-3
|0
|2-4
|5
|Kelsey Harris (#22, So.)
|3
|0-1
|1-2
|0
|0
|Camille White (#1, So.)
|2
|1-1
|0
|0-1
|1
|Jayrissa Grayson (#32, Sr.)
|2
|1-4
|0
|0
|3
|Miller Career
|Individual stats Have not been reported.