Box: Bolingbrook 56, Edwardsville 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|12
|12
|17
|12
|53
|Bolingbrook
|19
|14
|12
|11
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|29-5
|10-0
|1981/58
|1415/42
|Bolingbrook
|1-1
|0-0
|110/3
|126/4
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|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sydney Harris (#25, 6-1, G, Sr.)
|23
|4-5
|4-13
|3-4
|3
|Elle Evans (#21, 6-3, G, Sr.)
|11
|5-7
|0-1
|1-2
|4
|Macy Silvey (#23, 5-10, G, Sr.)
|10
|0-1
|3-6
|1-3
|1
|Ellie Neath (#22, 5-3, G, Fr.)
|6
|2-3
|0
|2-2
|2
|Kaitlyn Morningstar (#11, 5-11, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-4
|1
|Emma Garner (#14, 5-11, G, Sr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|3
|Edwardsville
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