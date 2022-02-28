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Box: Bolingbrook 56, Edwardsville 53

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1234Final
Edwardsville1212171253
Bolingbrook1914121156
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville29-510-01981/581415/42
Bolingbrook1-10-0110/3126/4

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EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Sydney Harris (#25, 6-1, G, Sr.)234-54-133-43
Elle Evans (#21, 6-3, G, Sr.)115-70-11-24
Macy Silvey (#23, 5-10, G, Sr.)100-13-61-31
Ellie Neath (#22, 5-3, G, Fr.)62-302-22
Kaitlyn Morningstar (#11, 5-11, G, Jr.)2002-41
Emma Garner (#14, 5-11, G, Sr.)10-101-23
Edwardsville
Individual stats Have not been reported.
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