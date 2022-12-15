Box: Breese Central 61, Columbia 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Breese Central
|19
|14
|12
|16
|61
|Columbia
|11
|11
|11
|8
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Breese Central
|7-3
|3-0
|519/52
|364/36
|Columbia
|7-4
|2-1
|571/57
|420/42
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|Breese Central
|Individual stats Have not been reported.
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Karsen Jany (#21, 5-9, G, Sr.)
|17
|3-9
|2-5
|5-7
|2
|Ava Langhans (#25, 5-7, G, So.)
|9
|2-3
|1-5
|2-4
|4
|Jordan Holten (#41, 5-10, F, So.)
|8
|3-8
|0
|2-3
|2
|Sam Schmuke (#3, 5-7, G, So.)
|4
|2-4
|0
|0
|3
|Taylor Etheridge (#43, 5-9, F, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0-1
|3
|Emily Holmes (#24, 5-8, G, Sr.)
|1
|0-3
|0
|1-2
|1