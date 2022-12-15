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Box: Breese Central 61, Columbia 41

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1234Final
Breese Central1914121661
Columbia111111841
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Breese Central7-33-0519/52364/36
Columbia7-42-1571/57420/42

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Breese Central
Individual stats Have not been reported.
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Karsen Jany (#21, 5-9, G, Sr.)173-92-55-72
Ava Langhans (#25, 5-7, G, So.)92-31-52-44
Jordan Holten (#41, 5-10, F, So.)83-802-32
Sam Schmuke (#3, 5-7, G, So.)42-4003
Taylor Etheridge (#43, 5-9, F, Sr.)21-200-13
Emily Holmes (#24, 5-8, G, Sr.)10-301-21
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