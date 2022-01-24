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Box: California 76, St. Clair 16

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1234Final
St. Clair356216
California322017776
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
St. Clair2-130-2499/33904/60
California2-00-0137/950/3

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St. ClairPtsFG3FGFTFL
Grace Moore (#33, Jr.)5005-62
Vada Moore (#14, Jr.)4102-20
Ava Brand (#21, Jr.)30101
Bella Shelden (#25, Jr.)21001
Emma Thompson (#2, Fr.)2100-21
CaliforniaPtsFG3FGFTFL
Ella Bailey (#20)11501-10
Trishelle Porter (#3)102203
Lauren Friedrich (#10)93101
Bailey Lage (#11)90301
KaLynn Trey (#2)84000
Ellie Clay (#5)84001
Lilli Eichelberger (#23)60200
Rylee Hees (#4)5201-10
Kierstyn Lawson (#32)42002
Rademan (#15)4102-20
Alayna Butts (#13)21002
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