Box: California 76, St. Clair 16

|1
|2
|3
|4
|Final
|St. Clair
|3
|5
|6
|2
|16
|California
|32
|20
|17
|7
|76
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|St. Clair
|2-13
|0-2
|499/33
|904/60
|California
|2-0
|0-0
|137/9
|50/3
People are also reading…
|St. Clair
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grace Moore (#33, Jr.)
|5
|0
|0
|5-6
|2
|Vada Moore (#14, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|0
|Ava Brand (#21, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Bella Shelden (#25, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Emma Thompson (#2, Fr.)
|2
|1
|0
|0-2
|1
|California
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ella Bailey (#20)
|11
|5
|0
|1-1
|0
|Trishelle Porter (#3)
|10
|2
|2
|0
|3
|Lauren Friedrich (#10)
|9
|3
|1
|0
|1
|Bailey Lage (#11)
|9
|0
|3
|0
|1
|KaLynn Trey (#2)
|8
|4
|0
|0
|0
|Ellie Clay (#5)
|8
|4
|0
|0
|1
|Lilli Eichelberger (#23)
|6
|0
|2
|0
|0
|Rylee Hees (#4)
|5
|2
|0
|1-1
|0
|Kierstyn Lawson (#32)
|4
|2
|0
|0
|2
|Rademan (#15)
|4
|1
|0
|2-2
|0
|Alayna Butts (#13)
|2
|1
|0
|0
|2