Box: Carlinville 26, Piasa Southwestern 24

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Piasa Southwestern
|6
|3
|8
|5
|2
|24
|Carlinville
|3
|7
|6
|6
|4
|26
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Piasa Southwestern
|7-13
|3-2
|604/30
|791/40
|Carlinville
|12-11
|3-2
|852/43
|836/42
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|Piasa Southwestern
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Morgan Durham (#10, G, Sr.)
|12
|0
|4
|0-1
|4
|Addie Green (#3, G, Sr.)
|8
|2
|1
|1-1
|2
|Tristyn Ditterline (#21, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0-2
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)
|13
|4
|1
|2-7
|1
|Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)
|4
|1
|0
|2-4
|3
|Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0