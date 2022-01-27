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Box: Carlinville 26, Piasa Southwestern 24

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12345Final
Piasa Southwestern6385224
Carlinville3766426
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Piasa Southwestern7-133-2604/30791/40
Carlinville12-113-2852/43836/42

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Piasa SouthwesternPtsFG3FGFTFL
Morgan Durham (#10, G, Sr.)12040-14
Addie Green (#3, G, Sr.)8211-12
Tristyn Ditterline (#21, F, Jr.)4200-21
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)13412-71
Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)51101
Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)4102-43
Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)30101
Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)1001-20
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