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Box: Carlinville 36, Greenfield, Illinois 29

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1234Final
Greenfield, Illinois36101029
Carlinville81171036
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenfield, Illinois2-40-0177/30216/36
Carlinville6-90-3558/93569/95

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Greenfield, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Kylie Kinser (#54)19803-43
Jenna Dickerman (Jr.)42000
Faith Rynders (Jr.)4200-11
Naomi Lansaw (Jr.)21003
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, So.)9303-43
Braley Wiser (#11, 5-7, G, So.)6111-23
Hannah Gibson (#25, 5-11, F, So.)6300-12
Kaitlyn Reels (#23, 5-9, G, Fr.)60200
Jordyn Loveless (#4, 5-8, G, So.)42005
Madeline Murphy (#3, 5-8, G, Fr.)30101
Addie Ruyle (#32, 5-8, F, So.)2002-20
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