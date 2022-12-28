Box: Carlinville 36, Greenfield, Illinois 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenfield, Illinois
|3
|6
|10
|10
|29
|Carlinville
|8
|11
|7
|10
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenfield, Illinois
|2-4
|0-0
|177/30
|216/36
|Carlinville
|6-9
|0-3
|558/93
|569/95
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|Greenfield, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kylie Kinser (#54)
|19
|8
|0
|3-4
|3
|Jenna Dickerman (Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Faith Rynders (Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|1
|Naomi Lansaw (Jr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, So.)
|9
|3
|0
|3-4
|3
|Braley Wiser (#11, 5-7, G, So.)
|6
|1
|1
|1-2
|3
|Hannah Gibson (#25, 5-11, F, So.)
|6
|3
|0
|0-1
|2
|Kaitlyn Reels (#23, 5-9, G, Fr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Jordyn Loveless (#4, 5-8, G, So.)
|4
|2
|0
|0
|5
|Madeline Murphy (#3, 5-8, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Addie Ruyle (#32, 5-8, F, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|0