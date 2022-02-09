Box: Carlinville 43, Gillespie 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Gillespie
|13
|4
|12
|13
|42
|Carlinville
|9
|14
|14
|6
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Gillespie
|8-17
|1-6
|917/37
|966/39
|Carlinville
|14-13
|4-3
|1038/42
|999/40
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|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Regan Bussmann (#15, G, Jr.)
|16
|2
|2
|6-9
|3
|Madison Niemeyer (#10, F, Sr.)
|10
|4
|0
|2-3
|4
|Lauren Bertagnolli (#3, G, So.)
|9
|0
|2
|3-6
|0
|Jenna Clark (#11, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Delaney Taylor (#13, G, Fr.)
|3
|1
|0
|1-4
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)
|19
|6
|2
|1-5
|2
|Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)
|9
|0
|3
|0
|2
|Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)
|8
|2
|1
|1-2
|4
|Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)
|2
|0
|0
|2-2
|2