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Box: Carlinville 43, Gillespie 42

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1234Final
Gillespie134121342
Carlinville91414643
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Gillespie8-171-6917/37966/39
Carlinville14-134-31038/42999/40

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GillespiePtsFG3FGFTFL
Regan Bussmann (#15, G, Jr.)16226-93
Madison Niemeyer (#10, F, Sr.)10402-34
Lauren Bertagnolli (#3, G, So.)9023-60
Jenna Clark (#11, F, Jr.)42004
Delaney Taylor (#13, G, Fr.)3101-41
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)19621-52
Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)90302
Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)8211-24
Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)30101
Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)21001
Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)2002-22
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