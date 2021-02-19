Box: Carlinville 44, Gillespie 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|9
|19
|9
|7
|44
|Gillespie
|13
|5
|2
|8
|28
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|4-1
|1-0
|229/46
|155/31
|Gillespie
|2-3
|0-1
|198/40
|198/40
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)
|20
|4
|2
|6-6
|2
|Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)
|6
|1
|0
|4-8
|3
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Maycee Gall (#20, 5-8, F, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|4
|Addi Paul (#21, 5-6, G, Sr.)
|5
|0
|1
|2-2
|1
|Madison Wieties (#40, 6-0, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0