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Box: Carlinville 44, Gillespie 28
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Box: Carlinville 44, Gillespie 28

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1234Final
Carlinville9199744
Gillespie1352828
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville4-11-0229/46155/31
Gillespie2-30-1198/40198/40
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)20426-62
Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)6104-83
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Sr.)60203
Maycee Gall (#20, 5-8, F, Sr.)5201-24
Addi Paul (#21, 5-6, G, Sr.)5012-21
Madison Wieties (#40, 6-0, C, Sr.)21000
GillespiePtsFG3FGFTFL
Keaton Link (#34, Sr.)10311-33
Sydney Bires (#33, Sr.)6202-21
Madison Niemeyer (#10, Jr.)6300-10
Emily Schoen (#22, So.)4102-82
Hannah Barrett (#2, Sr.)21005
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