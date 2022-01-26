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Box: Carlinville 44, Litchfield 24

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1234Final
Carlinville121291144
Litchfield448824
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville11-112-2826/38812/37
Litchfield3-111-4397/18595/27

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CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)90300
Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)9212-62
Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)84001
Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)8400-24
Jordyn Loveless (5-8, G, Fr.)51103
Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)3101-21
Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)21001
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Laura Boston (#53, 5-11, Jr.)7301-20
Elise Walch (#3, 5-5, Fr.)6300-10
Emma Walch (#35, 5-10, Jr.)30102
Carly Guinn (#2, 5-9, Sr.)3101-22
Emma Diveley (#31, 5-7, So.)3101-20
Hailey Rentz (#1, 5-9, Jr.)2100-12
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