Box: Carlinville 44, Litchfield 24

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|12
|12
|9
|11
|44
|Litchfield
|4
|4
|8
|8
|24
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|11-11
|2-2
|826/38
|812/37
|Litchfield
|3-11
|1-4
|397/18
|595/27
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|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)
|9
|0
|3
|0
|0
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)
|9
|2
|1
|2-6
|2
|Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)
|8
|4
|0
|0
|1
|Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)
|8
|4
|0
|0-2
|4
|Jordyn Loveless (5-8, G, Fr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Laura Boston (#53, 5-11, Jr.)
|7
|3
|0
|1-2
|0
|Elise Walch (#3, 5-5, Fr.)
|6
|3
|0
|0-1
|0
|Emma Walch (#35, 5-10, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Carly Guinn (#2, 5-9, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Emma Diveley (#31, 5-7, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|0
|Hailey Rentz (#1, 5-9, Jr.)
|2
|1
|0
|0-1
|2