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Box: Carlinville 50, North Mac 21
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Box: Carlinville 50, North Mac 21

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1234Final
Carlinville132071050
North Mac4210521
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville1-10-085/4264/32
North Mac0-10-021/1050/25
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)12320-13
Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)9310-10
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Sr.)72100
Addi Paul (#21, 5-6, G, Sr.)63001
Maycee Gall (#20, 5-8, F, Sr.)63001
Madison Wieties (#40, 6-0, C, Sr.)42000
Malia Buford (#5, 5-4, G, So.)30101
Kayla Quarton (#23, 5-4, G, So.)30102
North MacPtsFG3FGFTFL
Melanie Gist (#5, Jr.)8106-62
Gracie Meador (#31, So.)42002
Taylor Hyisher (#22)42000
Olivia Thoroman (#10, So.)21000
Abby Hendricks (#30)21001
Mallory Buhl (#4, Sr.)1001-22
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