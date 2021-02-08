Box: Carlinville 50, North Mac 21

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|13
|20
|7
|10
|50
|North Mac
|4
|2
|10
|5
|21
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|1-1
|0-0
|85/42
|64/32
|North Mac
|0-1
|0-0
|21/10
|50/25
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-9, G, Jr.)
|12
|3
|2
|0-1
|3
|Gracie Reels (#15, 5-8, F, Sr.)
|9
|3
|1
|0-1
|0
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|0
|Addi Paul (#21, 5-6, G, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Maycee Gall (#20, 5-8, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Madison Wieties (#40, 6-0, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Malia Buford (#5, 5-4, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Kayla Quarton (#23, 5-4, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|2
|North Mac
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Melanie Gist (#5, Jr.)
|8
|1
|0
|6-6
|2
|Gracie Meador (#31, So.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Taylor Hyisher (#22)
|4
|2
|0
|0
|0
|Olivia Thoroman (#10, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Abby Hendricks (#30)
|2
|1
|0
|0
|1
|Mallory Buhl (#4, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2
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