Box: Carlinville 59, Raymond Lincolnwood 23

|1
|2
|3
|4
|Final
|Raymond Lincolnwood
|5
|6
|12
|0
|23
|Carlinville
|10
|19
|12
|18
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Raymond Lincolnwood
|1-10
|1-0
|258/23
|525/48
|Carlinville
|13-12
|3-2
|954/87
|912/83
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|Raymond Lincolnwood
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Haelee Damm (#23)
|9
|0
|3
|0
|3
|Amanda Seelbach (#4)
|5
|2
|0
|1-1
|4
|Avery Pope (#3)
|5
|2
|0
|1-3
|0
|Cora Stevens (#30)
|2
|1
|0
|0-1
|4
|Lillian Temeus (#31)
|2
|1
|0
|0
|2
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)
|13
|3
|1
|4-8
|1
|Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)
|13
|4
|0
|5-5
|1
|Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)
|11
|0
|3
|2-2
|1
|Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Jordyn Loveless (5-8, G, Fr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Sophia Campbell (#40, 5-9, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Karly Tipps (#3, 5-4, G, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|2
|Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3