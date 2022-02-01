 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Carlinville 59, Raymond Lincolnwood 23

  • 0
1234Final
Raymond Lincolnwood5612023
Carlinville1019121859
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Raymond Lincolnwood1-101-0258/23525/48
Carlinville13-123-2954/87912/83

People are also reading…

Raymond LincolnwoodPtsFG3FGFTFL
Haelee Damm (#23)90303
Amanda Seelbach (#4)5201-14
Avery Pope (#3)5201-30
Cora Stevens (#30)2100-14
Lillian Temeus (#31)21002
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)13314-81
Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)13405-51
Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)11032-21
Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)93101
Jordyn Loveless (5-8, G, Fr.)51102
Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)30100
Sophia Campbell (#40, 5-9, F, Fr.)21000
Karly Tipps (#3, 5-4, G, So.)2002-22
Addie Ruyle (#10, 5-9, F, Fr.)1001-23
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Ross is boss, helps Clayton roll past Parkway North

Ross is boss, helps Clayton roll past Parkway North

Clayton senior Izzy Ross had 14 points and 10 rebounds to help the Greyhounds to a 55-18 win over Parkway North on Thursday. Clayton captured the crown in the fourth-team Clayton Round-Robin with three successive wins.

Watch Now: Related Video

Watch the tournament stars from last week's high school action

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News