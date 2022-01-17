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Box: Carlinville 62, Mount Olive 14
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Box: Carlinville 62, Mount Olive 14

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1234Final
Mount Olive228214
Carlinville2015111662
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mount Olive0-50-174/15265/53
Carlinville9-91-2678/136676/135
Mount OlivePtsFG3FGFTFL
Samantha Roeske (#20, 5-10, Fr.)84000
Ellie Borrowman (#15, 5-7, Fr.)21001
Sarah Korunka (#23, 5-6, Sr.)2100-21
Staley Schoen (#30, 5-9, Jr.)21001
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)141400
Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)126001
Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)11312-20
Jordyn Loveless (5-8, G, Fr.)93101
Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)81200
Sophia Campbell (#40, 5-9, F, Fr.)42003
Karly Tipps (#3, 5-4, G, So.)2100-22
Lillian Foiles (#5, 5-9, F, Fr.)21000
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