Box: Carlinville 62, Mount Olive 14

|1
|2
|3
|4
|Final
|Mount Olive
|2
|2
|8
|2
|14
|Carlinville
|20
|15
|11
|16
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mount Olive
|0-5
|0-1
|74/15
|265/53
|Carlinville
|9-9
|1-2
|678/136
|676/135
|Mount Olive
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Samantha Roeske (#20, 5-10, Fr.)
|8
|4
|0
|0
|0
|Ellie Borrowman (#15, 5-7, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Sarah Korunka (#23, 5-6, Sr.)
|2
|1
|0
|0-2
|1
|Staley Schoen (#30, 5-9, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)
|14
|1
|4
|0
|0
|Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)
|12
|6
|0
|0
|1
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)
|11
|3
|1
|2-2
|0
|Jordyn Loveless (5-8, G, Fr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Sophia Campbell (#40, 5-9, F, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Karly Tipps (#3, 5-4, G, So.)
|2
|1
|0
|0-2
|2
|Lillian Foiles (#5, 5-9, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0