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1234Final
Brussels703414
Carlinville231612354
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Brussels0-10-014/1454/54
Carlinville2-00-095/9548/48
BrusselsPtsFG3FGFTFL
Mary Vogel9310-22
Alyssa Kress42000
Emma Clark1001-23
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)14511-40
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)11501-30
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)11221-21
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)63003
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)3101-21
Acacia Dyer (#11, 5-7, G, Fr.)30102
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)21001
Faith O'Dell (#24, 5-7, F, Jr.)21000
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)21001

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