|1
|2
|3
|4
|Final
|Brussels
|7
|0
|3
|4
|14
|Carlinville
|23
|16
|12
|3
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Brussels
|0-1
|0-0
|14/14
|54/54
|Carlinville
|2-0
|0-0
|95/95
|48/48
|Brussels
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mary Vogel
|9
|3
|1
|0-2
|2
|Alyssa Kress
|4
|2
|0
|0
|0
|Emma Clark
|1
|0
|0
|1-2
|3
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|14
|5
|1
|1-4
|0
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|11
|5
|0
|1-3
|0
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|11
|2
|2
|1-2
|1
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Acacia Dyer (#11, 5-7, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Faith O'Dell (#24, 5-7, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1