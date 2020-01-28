Box: Carlinville 44, Bunker Hill 15
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Box: Carlinville 44, Bunker Hill 15

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1234Final
Bunker Hill344415
Carlinville18281644
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Bunker Hill0-170-4369/22808/48
Carlinville21-34-21067/63737/43
Bunker HillPtsFG3FGFTFL
Julianna Scroggins (#22)6104-52
Brylie Chrisman (#3, Sr.)42005
Taytem Brooks (#1)4200-51
Brandie Crader (#33)1001-24
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)12131-31
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)11410-12
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)93103
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)6104-62
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)4102-22
Malia Buford (#5)21000
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