Box: Carlinville 44, Bunker Hill 15

|1
|2
|3
|4
|Final
|Bunker Hill
|3
|4
|4
|4
|15
|Carlinville
|18
|2
|8
|16
|44
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Bunker Hill
|0-17
|0-4
|369/22
|808/48
|Carlinville
|21-3
|4-2
|1067/63
|737/43
|Bunker Hill
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Julianna Scroggins (#22)
|6
|1
|0
|4-5
|2
|Brylie Chrisman (#3, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|5
|Taytem Brooks (#1)
|4
|2
|0
|0-5
|1
|Brandie Crader (#33)
|1
|0
|0
|1-2
|4
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|12
|1
|3
|1-3
|1
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|11
|4
|1
|0-1
|2
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|9
|3
|1
|0
|3
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|6
|1
|0
|4-6
|2
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Malia Buford (#5)
|2
|1
|0
|0
|0