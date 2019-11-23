|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Camp Point Central
|11
|5
|10
|11
|3
|40
|Carlinville
|12
|5
|9
|11
|8
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Camp Point Central
|1-1
|0-0
|89/44
|79/40
|Carlinville
|3-0
|0-0
|140/70
|88/44
|Camp Point Central
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kennady Marlow (#42)
|15
|3
|1
|6-10
|5
|Natalie Dearwester (#1)
|11
|1
|2
|3-4
|2
|Hayleigh Marlow (#14)
|8
|1
|1
|3-4
|2
|Karlee Marlow (#24)
|4
|2
|0
|0
|4
|Kayleigh Fessler (#30)
|2
|1
|0
|0
|4
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|8
|3
|0
|2-7
|4
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|8
|3
|0
|2-3
|1
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|7
|2
|1
|0-3
|1
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|7
|0
|1
|4-6
|0
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|6
|0
|0
|6-6
|4
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1