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12345Final
Camp Point Central1151011340
Carlinville125911845
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Camp Point Central1-10-089/4479/40
Carlinville3-00-0140/7088/44
Camp Point CentralPtsFG3FGFTFL
Kennady Marlow (#42)15316-105
Natalie Dearwester (#1)11123-42
Hayleigh Marlow (#14)8113-42
Karlee Marlow (#24)42004
Kayleigh Fessler (#30)21004
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)8302-74
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)8302-31
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)7210-31
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)7014-60
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)6006-64
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)5201-22
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)42001

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