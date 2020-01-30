Box: Carlinville 43, Gillespie 37
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Box: Carlinville 43, Gillespie 37

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1234Final
Carlinville107131343
Gillespie10136837
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville22-35-21110/44774/31
Gillespie12-113-41076/43912/36
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)15043-50
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)11221-21
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)9303-43
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)8302-42
GillespiePtsFG3FGFTFL
Grace Bertolino (#20, 5-4, G, Jr.)111301
McKenzy Mix (#12, 5-10, C, Sr.)105004
Keaton Link (#34, 5-10, F, Jr.)6300-13
Shelby Taylor (#5, 5-4, G, Jr.)42004
Mikala Hayes (#30, 5-7, G, Jr.)30102
Madison Niemeyer (#10, 5-8, F, So.)21002
Sydney Bires (#33, 5-11, C, Jr.)1001-20
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