Box: Carlinville 43, Gillespie 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|10
|7
|13
|13
|43
|Gillespie
|10
|13
|6
|8
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|22-3
|5-2
|1110/44
|774/31
|Gillespie
|12-11
|3-4
|1076/43
|912/36
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|15
|0
|4
|3-5
|0
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|11
|2
|2
|1-2
|1
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|9
|3
|0
|3-4
|3
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|8
|3
|0
|2-4
|2
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grace Bertolino (#20, 5-4, G, Jr.)
|11
|1
|3
|0
|1
|McKenzy Mix (#12, 5-10, C, Sr.)
|10
|5
|0
|0
|4
|Keaton Link (#34, 5-10, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0-1
|3
|Shelby Taylor (#5, 5-4, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Mikala Hayes (#30, 5-7, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Madison Niemeyer (#10, 5-8, F, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Sydney Bires (#33, 5-11, C, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0