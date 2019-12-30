Box: Carlinville 37, Gillespie 32

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Gillespie
|11
|8
|9
|4
|0
|32
|Carlinville
|5
|9
|11
|7
|5
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Gillespie
|9-3
|1-1
|633/53
|452/38
|Carlinville
|14-2
|2-1
|749/62
|508/42
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Madison Niemeyer (#10, 5-8, F, So.)
|8
|3
|0
|2-6
|1
|McKenzy Mix (#12, 5-10, C, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|2
|Emily Schmidt (#23, 5-11, F, Sr.)
|7
|1
|0
|5-6
|4
|Keaton Link (#34, 5-10, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|5
|Shelby Taylor (#5, 5-4, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|5
|Hannah Barrett (#2, 5-4, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0-2
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|11
|1
|2
|3-7
|1
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|10
|2
|1
|3-6
|3
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|6
|1
|1
|1-5
|3
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|6
|1
|1
|1-2
|3
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-4
|3
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|3