Box: Carlinville 37, Gillespie 32
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Box: Carlinville 37, Gillespie 32

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12345Final
Gillespie11894032
Carlinville59117537
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Gillespie9-31-1633/53452/38
Carlinville14-22-1749/62508/42
GillespiePtsFG3FGFTFL
Madison Niemeyer (#10, 5-8, F, So.)8302-61
McKenzy Mix (#12, 5-10, C, Sr.)7301-22
Emily Schmidt (#23, 5-11, F, Sr.)7105-64
Keaton Link (#34, 5-10, F, Jr.)42005
Shelby Taylor (#5, 5-4, G, Jr.)42005
Hannah Barrett (#2, 5-4, G, Jr.)2100-21
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)11123-71
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)10213-63
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)6111-53
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)6111-23
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)2002-43
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)2002-23
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