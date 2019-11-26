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1234Final
Greenfield, Illinois121161342
Carlinville131517853
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenfield, Illinois1-10-095/4886/43
Carlinville4-00-0193/96130/65
Greenfield, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Jessa Vetter (Jr.)20328-94
Alex Pohlman (So.)10024-65
Anna Triplett (#30)7014-44
Torrie McAdams (#31)30101
Kaitlyn Foiles (Jr.)21004
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)124-61-41-32
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)101-52-52-23
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)93-70-13-73
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)83-50-22-42
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)62-302-21
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)50-405-81
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)31-301-22

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