|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenfield, Illinois
|12
|11
|6
|13
|42
|Carlinville
|13
|15
|17
|8
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenfield, Illinois
|1-1
|0-0
|95/48
|86/43
|Carlinville
|4-0
|0-0
|193/96
|130/65
|Greenfield, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jessa Vetter (Jr.)
|20
|3
|2
|8-9
|4
|Alex Pohlman (So.)
|10
|0
|2
|4-6
|5
|Anna Triplett (#30)
|7
|0
|1
|4-4
|4
|Torrie McAdams (#31)
|3
|0
|1
|0
|1
|Kaitlyn Foiles (Jr.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|12
|4-6
|1-4
|1-3
|2
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|10
|1-5
|2-5
|2-2
|3
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|9
|3-7
|0-1
|3-7
|3
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|8
|3-5
|0-2
|2-4
|2
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|6
|2-3
|0
|2-2
|1
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|5
|0-4
|0
|5-8
|1
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|2