Box: Carlinville 34, Greenville 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|2
|12
|6
|10
|30
|Carlinville
|7
|4
|8
|15
|34
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|21-8
|7-2
|1404/48
|929/32
|Carlinville
|26-3
|7-2
|1277/44
|876/30
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Megan Hallemann (#52, 6-4, C, Sr.)
|12
|3
|1
|3-4
|4
|Abby Sussenbach (#23, 5-7, G, So.)
|6
|3
|0
|0-1
|0
|Hannah Simpson (#14, 5-6, G, Sr.)
|4
|0
|0
|4-4
|2
|Rylee Pickett (#22, 5-6, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0-1
|5
|Natalie Iberg (#34, 5-8, G, Jr.)
|3
|1
|0
|1-3
|4
|Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|11
|0
|2
|5-8
|4
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|9
|3
|0
|3-4
|1
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|7
|0
|1
|4-6
|2
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1