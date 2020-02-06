Box: Carlinville 34, Greenville 30
0 comments

Box: Carlinville 34, Greenville 30

  • 0
Subscription sale! $3 for 3 months
1234Final
Greenville21261030
Carlinville7481534
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville21-87-21404/48929/32
Carlinville26-37-21277/44876/30
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Megan Hallemann (#52, 6-4, C, Sr.)12313-44
Abby Sussenbach (#23, 5-7, G, So.)6300-10
Hannah Simpson (#14, 5-6, G, Sr.)4004-42
Rylee Pickett (#22, 5-6, G, Sr.)3010-15
Natalie Iberg (#34, 5-8, G, Jr.)3101-34
Gwyn Mitchell (#42, 5-11, F, Jr.)21001
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)11025-84
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)9303-41
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)7014-62
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)4102-22
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)30101
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports