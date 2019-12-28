Box: Carlinville 46, Litchfield 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Litchfield
|11
|11
|4
|2
|28
|Carlinville
|13
|10
|15
|8
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Litchfield
|9-6
|1-1
|599/40
|567/38
|Carlinville
|13-2
|2-1
|712/47
|476/32
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Madison Diamond (#10)
|8
|4
|0
|0
|2
|Becky Painter (#15)
|6
|0
|2
|0
|3
|Carly Boden (#30)
|6
|2
|0
|2-2
|4
|Cara Pence (#13)
|3
|0
|1
|0
|2
|Emily Senjan (#4)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Haley Rentz
|2
|1
|0
|0
|0
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|18
|5
|2
|2-9
|1
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|8
|2
|1
|1-2
|1
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|7
|1
|1
|2-6
|2
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|6
|1
|0
|4-6
|1
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2