Box: Carlinville 46, Litchfield 28
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Box: Carlinville 46, Litchfield 28

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1234Final
Litchfield11114228
Carlinville131015846
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Litchfield9-61-1599/40567/38
Carlinville13-22-1712/47476/32
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Madison Diamond (#10)84002
Becky Painter (#15)60203
Carly Boden (#30)6202-24
Cara Pence (#13)30102
Emily Senjan (#4)3101-23
Haley Rentz21000
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)18522-91
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)8211-21
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)7112-62
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)6104-61
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)51103
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)21002
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