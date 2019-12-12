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1234Final
Litchfield36121233
Carlinville21109646
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Litchfield6-31-1357/40306/34
Carlinville7-21-1413/46317/35
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Emily Senjan (#4)14231-24
Cara Pence (#13)114100
Carson Jackson (#12)42001
Becky Painter (#15)21002
Madison Diamond (#10)2100-21
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)102203
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)93103
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)8302-41
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)7301-20
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)5103-42
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)42000
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)3101-21

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