|1
|2
|3
|4
|Final
|Litchfield
|3
|6
|12
|12
|33
|Carlinville
|21
|10
|9
|6
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Litchfield
|6-3
|1-1
|357/40
|306/34
|Carlinville
|7-2
|1-1
|413/46
|317/35
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emily Senjan (#4)
|14
|2
|3
|1-2
|4
|Cara Pence (#13)
|11
|4
|1
|0
|0
|Carson Jackson (#12)
|4
|2
|0
|0
|1
|Becky Painter (#15)
|2
|1
|0
|0
|2
|Madison Diamond (#10)
|2
|1
|0
|0-2
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|10
|2
|2
|0
|3
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|3
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|8
|3
|0
|2-4
|1
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|7
|3
|0
|1-2
|0
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|5
|1
|0
|3-4
|2
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1