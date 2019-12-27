Box: Carlinville 49, Nokomis 34
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Box: Carlinville 49, Nokomis 34

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1234Final
Nokomis10451534
Carlinville14209649
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Nokomis5-82-1443/34516/40
Carlinville12-22-1666/51448/34
NokomisPtsFG3FGFTFL
Audrey Sabol (#25, 6-0, F, Fr.)11305-53
Hailey Engelman (#3, 5-5, G, Fr.)72103
Macee Eisenbarth (#22, 5-7, F, Sr.)6300-43
Emma Sneddon (#2, 5-4, G, Fr.)30102
Addison Dangbar (#14, 5-5, G, Fr.)30101
Mia Fesser (#10, 5-2, G, Jr.)21002
Jayme Johnson (#24, 5-4, G, Jr.)21001
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)11403-41
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)9303-30
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)8015-61
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)6020-34
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)5201-22
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)4004-42
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)42001
Lillie Reels (#14, 5-7, F, Fr.)21000
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