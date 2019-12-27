Box: Carlinville 49, Nokomis 34

|1
|2
|3
|4
|Final
|Nokomis
|10
|4
|5
|15
|34
|Carlinville
|14
|20
|9
|6
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Nokomis
|5-8
|2-1
|443/34
|516/40
|Carlinville
|12-2
|2-1
|666/51
|448/34
|Nokomis
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Audrey Sabol (#25, 6-0, F, Fr.)
|11
|3
|0
|5-5
|3
|Hailey Engelman (#3, 5-5, G, Fr.)
|7
|2
|1
|0
|3
|Macee Eisenbarth (#22, 5-7, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0-4
|3
|Emma Sneddon (#2, 5-4, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Addison Dangbar (#14, 5-5, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Mia Fesser (#10, 5-2, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Jayme Johnson (#24, 5-4, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|11
|4
|0
|3-4
|1
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|9
|3
|0
|3-3
|0
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|8
|0
|1
|5-6
|1
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|6
|0
|2
|0-3
|4
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|4
|0
|0
|4-4
|2
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Lillie Reels (#14, 5-7, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0