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1234Final
Carlinville222014359
North Mac463518
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville5-20-1323/46246/35
North Mac1-10-058/891/13
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)165-81-33-43
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)121-32-34-41
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)102-506-62
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)72-31-40-21
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)61-304-54
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)63-60-20-20
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)21-2001
Carlinville
Individual stats Have not been reported.

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