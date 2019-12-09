|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|22
|20
|14
|3
|59
|North Mac
|4
|6
|3
|5
|18
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|5-2
|0-1
|323/46
|246/35
|North Mac
|1-1
|0-0
|58/8
|91/13
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|16
|5-8
|1-3
|3-4
|3
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|12
|1-3
|2-3
|4-4
|1
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|10
|2-5
|0
|6-6
|2
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|7
|2-3
|1-4
|0-2
|1
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|6
|1-3
|0
|4-5
|4
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|6
|3-6
|0-2
|0-2
|0
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|1
|Carlinville
|Individual stats Have not been reported.