Box: Carlinville 38, Pana 36
0 comments

Box: Carlinville 38, Pana 36

  • 0
1234Final
Pana8891136
Carlinville91051438
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Pana7-52-1595/50490/41
Carlinville10-22-1564/47385/32
PanaPtsFG3FGFTFL
Rachel Holthaus (#13, So.)12411-23
Lainey Hicks (#15, So.)7301-22
Jillian Hamilton (#42, So.)6202-23
Sway Denton (#23, Sr.)5201-22
Sadie Keller (#25, Sr.)4200-20
Kylie Hendrickson (#33, So.)21001
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)14511-22
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)9121-21
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)6111-23
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)42000
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)3003-40
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)21000
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports