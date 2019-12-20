Box: Carlinville 38, Pana 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Pana
|8
|8
|9
|11
|36
|Carlinville
|9
|10
|5
|14
|38
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pana
|7-5
|2-1
|595/50
|490/41
|Carlinville
|10-2
|2-1
|564/47
|385/32
|Pana
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rachel Holthaus (#13, So.)
|12
|4
|1
|1-2
|3
|Lainey Hicks (#15, So.)
|7
|3
|0
|1-2
|2
|Jillian Hamilton (#42, So.)
|6
|2
|0
|2-2
|3
|Sway Denton (#23, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Sadie Keller (#25, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|0
|Kylie Hendrickson (#33, So.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|14
|5
|1
|1-2
|2
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|9
|1
|2
|1-2
|1
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|6
|1
|1
|1-2
|3
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|3
|0
|0
|3-4
|0
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0