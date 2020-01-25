Box: Carlinville 43, Piasa Southwestern 37
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Box: Carlinville 43, Piasa Southwestern 37

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12345Final
Piasa Southwestern413117237
Carlinville710117843
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Piasa Southwestern13-83-2962/46738/35
Carlinville20-34-21023/49722/34
Piasa SouthwesternPtsFG3FGFTFL
Korrie Hopkins (#20, F, Jr.)12502-24
Josie Bouillon (#4, G, Jr.)9212-24
Rylee Smith (#30, G, Jr.)51102
Addie Green (#3, G, So.)4011-33
Annie Gallaher (#23, F, Jr.)42002
Morgan Durham (#10, G, So.)30103
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)12404-64
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)11032-52
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)7301-32
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)6104-61
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)42000
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)3010-13
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