Box: Carlinville 43, Piasa Southwestern 37

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Piasa Southwestern
|4
|13
|11
|7
|2
|37
|Carlinville
|7
|10
|11
|7
|8
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Piasa Southwestern
|13-8
|3-2
|962/46
|738/35
|Carlinville
|20-3
|4-2
|1023/49
|722/34
|Piasa Southwestern
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Korrie Hopkins (#20, F, Jr.)
|12
|5
|0
|2-2
|4
|Josie Bouillon (#4, G, Jr.)
|9
|2
|1
|2-2
|4
|Rylee Smith (#30, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Addie Green (#3, G, So.)
|4
|0
|1
|1-3
|3
|Annie Gallaher (#23, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Morgan Durham (#10, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|12
|4
|0
|4-6
|4
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|11
|0
|3
|2-5
|2
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|7
|3
|0
|1-3
|2
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|6
|1
|0
|4-6
|1
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0-1
|3