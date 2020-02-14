Box: Carlinville 52, Pittsfield 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Pittsfield
|13
|14
|6
|13
|46
|Carlinville
|11
|11
|15
|15
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pittsfield
|2-1
|0-0
|126/42
|114/38
|Carlinville
|28-3
|7-2
|1371/457
|961/320
|Pittsfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Katie Cox
|18
|7
|0
|4-7
|4
|Ellie Ten Eyck
|11
|1
|2
|3-4
|4
|Chloe Lemons
|7
|2
|0
|3-6
|5
|Kayla Merryman
|6
|0
|2
|0
|2
|Avery Heavner
|2
|1
|0
|0
|0
|Ashley Waters
|2
|1
|0
|0-2
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|16
|2
|3
|3-4
|2
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|13
|2
|1
|6-7
|0
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|13
|2
|2
|3-8
|3
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|4
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|4