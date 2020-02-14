Box: Carlinville 52, Pittsfield 46
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Box: Carlinville 52, Pittsfield 46

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A sweetheart of a deal! $3/3 months
1234Final
Pittsfield131461346
Carlinville1111151552
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Pittsfield2-10-0126/42114/38
Carlinville28-37-21371/457961/320
PittsfieldPtsFG3FGFTFL
Katie Cox18704-74
Ellie Ten Eyck11123-44
Chloe Lemons7203-65
Kayla Merryman60202
Avery Heavner21000
Ashley Waters2100-21
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)16233-42
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)13216-70
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)13223-83
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)84004
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)21004
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