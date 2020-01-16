Box: Carlinville 39, Roxana 20
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Box: Carlinville 39, Roxana 20

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All our Winter Warm-Up coverage for 99¢
1234Final
Roxana434920
Carlinville71213739
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Roxana5-111-4512/32585/37
Carlinville18-34-2935/58656/41
RoxanaPtsFG3FGFTFL
Kylie Winfree (#11, Sr.)7301-22
Olivia Mouser (#12, Jr.)42002
Alyssa Luck (#13, So.)42002
Chloe Copeland (#2)3003-65
Lexi Ryan (#5, So.)21000
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)10402-23
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)8204-51
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)7112-61
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)63001
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)5103-43
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)30101
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