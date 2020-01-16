Box: Carlinville 39, Roxana 20

|1
|2
|3
|4
|Final
|Roxana
|4
|3
|4
|9
|20
|Carlinville
|7
|12
|13
|7
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Roxana
|5-11
|1-4
|512/32
|585/37
|Carlinville
|18-3
|4-2
|935/58
|656/41
|Roxana
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kylie Winfree (#11, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|2
|Olivia Mouser (#12, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Alyssa Luck (#13, So.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Chloe Copeland (#2)
|3
|0
|0
|3-6
|5
|Lexi Ryan (#5, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|10
|4
|0
|2-2
|3
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|8
|2
|0
|4-5
|1
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|7
|1
|1
|2-6
|1
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|5
|1
|0
|3-4
|3
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1