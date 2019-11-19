|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|6
|9
|10
|16
|41
|Williamsville
|8
|7
|10
|9
|34
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|1-0
|0-0
|41/41
|34/34
|Williamsville
|0-1
|0-0
|34/34
|41/41
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|13
|3-5
|2-4
|1-2
|0
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|12
|0-3
|3-6
|3-4
|2
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|5
|0-1
|1-1
|2-2
|2
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|5
|1-4
|0-5
|3-6
|3
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|4
|1-4
|0
|2-2
|0
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Williamsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lexy Henrikson (#12, Sr.)
|14
|2
|3
|1-2
|2
|Roberts (#2)
|6
|3
|0
|0-2
|3
|Adisson Woods (#3, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|Watson (#23)
|4
|2
|0
|0
|3
|Hayley Rapp (#33, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Murphy (#1)
|2
|1
|0
|0
|0