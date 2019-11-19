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1234Final
Carlinville69101641
Williamsville8710934
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville1-00-041/4134/34
Williamsville0-10-034/3441/41
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)133-52-41-20
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)120-33-63-42
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)50-11-12-22
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)51-40-53-63
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)41-402-20
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)21-2000
WilliamsvillePtsFG3FGFTFL
Lexy Henrikson (#12, Sr.)14231-22
Roberts (#2)6300-23
Adisson Woods (#3, Sr.)6202-20
Watson (#23)42003
Hayley Rapp (#33, Sr.)21004
Murphy (#1)21000

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