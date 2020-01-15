Box: Carlinville 39, Wood River 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|11
|15
|2
|11
|39
|Wood River
|5
|6
|6
|11
|28
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|17-3
|3-2
|896/45
|636/32
|Wood River
|11-6
|2-2
|673/34
|598/30
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|9
|1
|2
|1-3
|1
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|8
|1
|1
|3-5
|2
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|7
|0
|0
|7-8
|0
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|1
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|5
|1
|0
|3-4
|4
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Wood River
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kayla Brantley (#20)
|13
|3
|1
|4-4
|3
|Aubrey Robinson (#44)
|5
|1
|1
|0
|2
|Leighanne Nottke (#1)
|2
|0
|0
|2-2
|4
|Adrianna Ulrich (#21, So.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Karli Withers (#3)
|2
|1
|0
|0
|2
|Taylor Parmentier (#15)
|2
|1
|0
|0
|3
|Hannah Allen (#25)
|2
|1
|0
|0-1
|0