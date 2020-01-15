Box: Carlinville 39, Wood River 28
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Box: Carlinville 39, Wood River 28

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All our Winter Warm-Up coverage for 99¢
1234Final
Carlinville111521139
Wood River5661128
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville17-33-2896/45636/32
Wood River11-62-2673/34598/30
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)9121-31
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)8113-52
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)7007-80
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)6202-21
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)5103-44
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)42004
Wood RiverPtsFG3FGFTFL
Kayla Brantley (#20)13314-43
Aubrey Robinson (#44)51102
Leighanne Nottke (#1)2002-24
Adrianna Ulrich (#21, So.)21004
Karli Withers (#3)21002
Taylor Parmentier (#15)21003
Hannah Allen (#25)2100-10
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