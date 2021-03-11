Box: Carlyle 61, Steeleville 21

|1
|2
|3
|4
|Final
|Steeleville
|0
|0
|0
|0
|21
|Carlyle
|0
|0
|0
|0
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Steeleville
|2-8
|2-6
|259/26
|454/45
|Carlyle
|6-8
|1-6
|488/49
|649/65
|Steeleville
|Individual stats Have not been reported.
|Carlyle
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Alesia Keller (#33, 5-10, F, So.)
|21
|10-13
|0
|1-3
|1
|Emma Meyer (#15, 5-10, G)
|20
|9-13
|0
|2-5
|2
|Carlie Wademan (#12, 5-1, G)
|5
|1-2
|1-4
|0
|2
|Natalie Hilmes (#13, 5-5, G)
|5
|1-3
|1-4
|0
|1
|Jaelyn Koelmel (#44, 5-3, G, Sr.)
|3
|0-1
|1-8
|0
|1
|Megan Guthrie (#5, 5-6, G, So.)
|3
|0-3
|1-2
|0
|1
|Amaurie Kilbert (#23, 5-6, G, Jr.)
|2
|0-2
|0
|2-2
|2
|Ashlyn Weh (#25, 5-7, F, So.)
|2
|0-1
|0
|2-3
|2