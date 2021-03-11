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Box: Carlyle 61, Steeleville 21
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Box: Carlyle 61, Steeleville 21

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1234Final
Steeleville000021
Carlyle000061
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Steeleville2-82-6259/26454/45
Carlyle6-81-6488/49649/65
Steeleville
Individual stats Have not been reported.
CarlylePtsFG3FGFTFL
Alesia Keller (#33, 5-10, F, So.)2110-1301-31
Emma Meyer (#15, 5-10, G)209-1302-52
Carlie Wademan (#12, 5-1, G)51-21-402
Natalie Hilmes (#13, 5-5, G)51-31-401
Jaelyn Koelmel (#44, 5-3, G, Sr.)30-11-801
Megan Guthrie (#5, 5-6, G, So.)30-31-201
Amaurie Kilbert (#23, 5-6, G, Jr.)20-202-22
Ashlyn Weh (#25, 5-7, F, So.)20-102-32
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