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Box: Carnahan 60, Valley Park 32
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Box: Carnahan 60, Valley Park 32

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1234Final
Carnahan000060
Valley Park000032
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carnahan3-60-2266/30428/48
Valley Park6-103-4599/67717/80
Carnahan
Individual stats Have not been reported.
Valley ParkPtsFG3FGFTFL
Jenna Prosser (#10, 5-6, G, So.)102-72-110-23
Madison Maxwell (#1, 5-7, G, Sr.)104-100-12-42
Katie Mann (#12, 5-3, G, Fr.)51-11-10-10
Michaela Chittakhone (#24, 5-5, G, Jr.)20-20-32-44
Emily Geary (#34, 5-6, G, Jr.)21-2000
Josie Menley (#2, 5-3, G, So.)21-3000
Anna Sumpter (#30, 6-0, C, Jr.)10-101-20
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