Box: Carnahan 60, Valley Park 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carnahan
|0
|0
|0
|0
|60
|Valley Park
|0
|0
|0
|0
|32
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carnahan
|3-6
|0-2
|266/30
|428/48
|Valley Park
|6-10
|3-4
|599/67
|717/80
|Carnahan
|Individual stats Have not been reported.
|Valley Park
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jenna Prosser (#10, 5-6, G, So.)
|10
|2-7
|2-11
|0-2
|3
|Madison Maxwell (#1, 5-7, G, Sr.)
|10
|4-10
|0-1
|2-4
|2
|Katie Mann (#12, 5-3, G, Fr.)
|5
|1-1
|1-1
|0-1
|0
|Michaela Chittakhone (#24, 5-5, G, Jr.)
|2
|0-2
|0-3
|2-4
|4
|Emily Geary (#34, 5-6, G, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Josie Menley (#2, 5-3, G, So.)
|2
|1-3
|0
|0
|0
|Anna Sumpter (#30, 6-0, C, Jr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|0