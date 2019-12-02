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1234Final
Carrollton, Illinois86121238
Carlinville8761031
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carrollton, Illinois1-10-076/3874/37
Carlinville4-10-0224/112168/84
Carrollton, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Libby Meuth (#33)17507-113
Ava Uhles (#55)12222-53
Callie McAdams (#4)5201-22
Micheala Hinderhan (#50)21002
Laina Bennett (#23)21001
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)7210-22
Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)7203-32
Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)5201-22
Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)4102-24
Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)42003
Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)21003
Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)2100-21

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