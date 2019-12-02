|1
|2
|3
|4
|Final
|Carrollton, Illinois
|8
|6
|12
|12
|38
|Carlinville
|8
|7
|6
|10
|31
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carrollton, Illinois
|1-1
|0-0
|76/38
|74/37
|Carlinville
|4-1
|0-0
|224/112
|168/84
|Carrollton, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Libby Meuth (#33)
|17
|5
|0
|7-11
|3
|Ava Uhles (#55)
|12
|2
|2
|2-5
|3
|Callie McAdams (#4)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Micheala Hinderhan (#50)
|2
|1
|0
|0
|2
|Laina Bennett (#23)
|2
|1
|0
|0
|1
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Eryn Seal (#3, 5-5, G, Jr.)
|7
|2
|1
|0-2
|2
|Sarah DeNeve (#25, 5-10, G, Sr.)
|7
|2
|0
|3-3
|2
|Corinne Stewart (5-7, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|4
|Gracie Reels (#15, 5-8, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Elise Baker (#10, 5-10, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Haley Wills (#42, 5-10, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0-2
|1