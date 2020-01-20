Box: Civic Memorial 51, Collinsville 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|10
|2
|12
|13
|37
|Civic Memorial
|17
|15
|5
|14
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|10-9
|3-4
|887/47
|877/46
|Civic Memorial
|21-2
|6-0
|1411/74
|787/41
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Caite Knutson (#33, 5-11, Sr.)
|13
|6-12
|0-1
|1-2
|5
|Kristyn Mitchell (#42, 6-0, Sr.)
|9
|3-6
|0-2
|3-7
|4
|Faith Liljegren (#12, 5-7, Sr.)
|6
|2-5
|0
|2-2
|4
|Astacia Bush (#23, 5-10, Jr.)
|4
|2-5
|0
|0
|2
|Riley Doyle (#34, 5-7, Jr.)
|3
|0-2
|1-3
|0
|4
|Jordan Gary (#25, 5-6, Fr.)
|2
|1-2
|0
|0-1
|2
|Civic Memorial
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Hall (#20, 5-11, Sr.)
|12
|3-8
|0
|6-6
|0
|Tori Standefer (#1, 5-7, Jr.)
|11
|3-5
|1-3
|2-2
|3
|Kourtland Tyus (#10, 5-7, Sr.)
|8
|0-3
|2-5
|2-2
|2
|Kelbie Zupan (#3, 5-7, So.)
|7
|3-5
|0-1
|1-2
|2
|Jenna Christeson (#30, 5-9, Sr.)
|4
|0-1
|0-1
|4-4
|2
|Maura Niemeier (#4, 5-7, So.)
|4
|1-3
|0
|2-3
|1
|Jackie Woelfel (#34, 6-0, Jr.)
|3
|0-1
|0
|3-4
|4
|Claire Christeson (#35, 6-0, So.)
|2
|0
|0-1
|2-3
|2