Box: Civic Memorial 51, Collinsville 37
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Box: Civic Memorial 51, Collinsville 37

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1234Final
Collinsville102121337
Civic Memorial171551451
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville10-93-4887/47877/46
Civic Memorial21-26-01411/74787/41
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Caite Knutson (#33, 5-11, Sr.)136-120-11-25
Kristyn Mitchell (#42, 6-0, Sr.)93-60-23-74
Faith Liljegren (#12, 5-7, Sr.)62-502-24
Astacia Bush (#23, 5-10, Jr.)42-5002
Riley Doyle (#34, 5-7, Jr.)30-21-304
Jordan Gary (#25, 5-6, Fr.)21-200-12
Civic MemorialPtsFG3FGFTFL
Anna Hall (#20, 5-11, Sr.)123-806-60
Tori Standefer (#1, 5-7, Jr.)113-51-32-23
Kourtland Tyus (#10, 5-7, Sr.)80-32-52-22
Kelbie Zupan (#3, 5-7, So.)73-50-11-22
Jenna Christeson (#30, 5-9, Sr.)40-10-14-42
Maura Niemeier (#4, 5-7, So.)41-302-31
Jackie Woelfel (#34, 6-0, Jr.)30-103-44
Claire Christeson (#35, 6-0, So.)200-12-32
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