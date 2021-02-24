Box: Clayton 49, Oakville 44

|1
|2
|3
|4
|Final
|Oakville
|18
|18
|4
|4
|44
|Clayton
|13
|10
|9
|17
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|9-11
|3-1
|840/42
|822/41
|Clayton
|11-11
|4-1
|1016/51
|1123/56
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kylie Anderson (#34, G, So.)
|11
|2-10
|1-4
|4-4
|1
|Isabella Dickneite (#30, F, Sr.)
|10
|3-10
|0
|4-4
|5
|Mya Minor (#14, G, Jr.)
|9
|4-11
|0
|1-2
|4
|Sammi Simokaitis (#32, C, Fr.)
|8
|3-8
|0
|2-2
|4
|Addie Czuppon (#40, G, Fr.)
|3
|0-4
|1-2
|0-2
|0
|Sydney Baker (#52, G, Fr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Faith Kohm (#24, G, Jr.)
|1
|0-4
|0
|1-2
|4