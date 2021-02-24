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Box: Clayton 49, Oakville 44
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Box: Clayton 49, Oakville 44

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1234Final
Oakville18184444
Clayton131091749
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville9-113-1840/42822/41
Clayton11-114-11016/511123/56
OakvillePtsFG3FGFTFL
Kylie Anderson (#34, G, So.)112-101-44-41
Isabella Dickneite (#30, F, Sr.)103-1004-45
Mya Minor (#14, G, Jr.)94-1101-24
Sammi Simokaitis (#32, C, Fr.)83-802-24
Addie Czuppon (#40, G, Fr.)30-41-20-20
Sydney Baker (#52, G, Fr.)2002-20
Faith Kohm (#24, G, Jr.)10-401-24
Oakville
Individual stats Have not been reported.
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