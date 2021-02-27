Box: Clayton 61, University City 45

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|0
|0
|0
|0
|45
|Clayton
|0
|0
|0
|0
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|4-13
|3-1
|644/38
|913/54
|Clayton
|12-12
|4-2
|1120/66
|1214/71
|University City
|Individual stats Have not been reported.
|Clayton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Stella Whitney (#23, G, Fr.)
|18
|5-10
|2-5
|2-4
|2
|Emma Stipanovich (#14, G, Sr.)
|12
|2-7
|2-3
|2-2
|3
|Kimberly Cheng (#3, G, Sr.)
|10
|2-7
|2-4
|0
|2
|Brooklyn Pierce (#50, F, Fr.)
|10
|4-7
|0-2
|2-4
|2
|Ava Vetter (#12, G, Fr.)
|7
|2-5
|1-3
|0
|2
|Morgan Nettles (#13, G, Sr.)
|4
|2-7
|0-1
|0
|4