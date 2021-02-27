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Box: Clayton 61, University City 45
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Box: Clayton 61, University City 45

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1234Final
University City000045
Clayton000061
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City4-133-1644/38913/54
Clayton12-124-21120/661214/71
University City
Individual stats Have not been reported.
ClaytonPtsFG3FGFTFL
Stella Whitney (#23, G, Fr.)185-102-52-42
Emma Stipanovich (#14, G, Sr.)122-72-32-23
Kimberly Cheng (#3, G, Sr.)102-72-402
Brooklyn Pierce (#50, F, Fr.)104-70-22-42
Ava Vetter (#12, G, Fr.)72-51-302
Morgan Nettles (#13, G, Sr.)42-70-104
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