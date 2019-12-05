|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|McCluer North
|9
|8
|7
|14
|4
|42
|Clayton
|4
|23
|3
|8
|6
|44
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|McCluer North
|2-1
|0-0
|134/45
|94/31
|Clayton
|3-0
|0-0
|137/46
|65/22
|McCluer North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kiera Sutton (#1, Sr.)
|17
|4
|2
|3-5
|5
|Feleesia Cunningham (#15, Sr.)
|7
|3
|0
|1-3
|5
|Samya Johnson (#2, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Mikyah Mitchell (#23)
|4
|2
|0
|0
|1
|Faith Atkins (#11, So.)
|3
|0
|0
|3-11
|1
|Samaiyah McLaurin (#10, Sr.)
|3
|1
|0
|1-3
|5
|Donyall Sharp (#12)
|2
|1
|0
|0
|1
|Clayton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sara Litteken (#20, 5-7, G, Sr.)
|12
|1-5
|1-2
|7-9
|4
|Ruby Gallegos (#23, 5-7, G, Sr.)
|10
|1-1
|2-2
|2-5
|2
|Mira Upshaw (#15, 5-11, F, Sr.)
|7
|3-5
|0
|1-2
|0
|Sammy Williams (#12, 5-1, G, Sr.)
|5
|1-3
|0-4
|3-5
|0
|Regan Wade (#14, 5-9, F, Jr.)
|4
|2-3
|0
|0
|0
|Izzy Ross (#44, 6-0, C, So.)
|2
|1-2
|0
|0
|1
|Jade Pierce (#21, 5-9, F, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Morgan Nettles (#13, 5-7, G, Jr.)
|2
|0-2
|0-1
|2-6
|2