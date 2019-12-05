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12345Final
McCluer North98714442
Clayton42338644
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
McCluer North2-10-0134/4594/31
Clayton3-00-0137/4665/22
McCluer NorthPtsFG3FGFTFL
Kiera Sutton (#1, Sr.)17423-55
Feleesia Cunningham (#15, Sr.)7301-35
Samya Johnson (#2, Jr.)60200
Mikyah Mitchell (#23)42001
Faith Atkins (#11, So.)3003-111
Samaiyah McLaurin (#10, Sr.)3101-35
Donyall Sharp (#12)21001
ClaytonPtsFG3FGFTFL
Sara Litteken (#20, 5-7, G, Sr.)121-51-27-94
Ruby Gallegos (#23, 5-7, G, Sr.)101-12-22-52
Mira Upshaw (#15, 5-11, F, Sr.)73-501-20
Sammy Williams (#12, 5-1, G, Sr.)51-30-43-50
Regan Wade (#14, 5-9, F, Jr.)42-3000
Izzy Ross (#44, 6-0, C, So.)21-2001
Jade Pierce (#21, 5-9, F, Sr.)21-2000
Morgan Nettles (#13, 5-7, G, Jr.)20-20-12-62

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