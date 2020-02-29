Box: Clayton 45, University City 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|2
|8
|18
|8
|36
|Clayton
|8
|13
|17
|7
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|10-15
|6-1
|1026/41
|1208/48
|Clayton
|14-11
|5-3
|1032/41
|1013/41
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nyla Brooks (#3, Fr.)
|11
|3
|1
|2-2
|3
|Aailyah Brown (#10, Jr.)
|11
|2
|1
|4-4
|0
|Jada Bolden-Jackson (#23, So.)
|8
|3
|0
|2-5
|0
|D'Khia Green (#1, 5-4, PG, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|5
|Nyjah Hudson (#5, Sr.)
|2
|1
|0
|0-2
|5
|Clayton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ruby Gallegos (#23, 5-7, G, Sr.)
|21
|1
|5
|4-4
|2
|Izzy Ross (#44, 6-0, C, So.)
|9
|4
|0
|1-2
|3
|Sara Litteken (#20, 5-7, G, Sr.)
|9
|1
|0
|7-9
|3
|Sammy Williams (#12, 5-1, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Morgan Nettles (#13, 5-7, G, Jr.)
|3
|0
|0
|3-6
|1