Box: Clayton 45, University City 36
0 comments

Box: Clayton 45, University City 36

  • 0
Subscribe now! $4 for 4 months
1234Final
University City2818836
Clayton81317745
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City10-156-11026/411208/48
Clayton14-115-31032/411013/41
University CityPtsFG3FGFTFL
Nyla Brooks (#3, Fr.)11312-23
Aailyah Brown (#10, Jr.)11214-40
Jada Bolden-Jackson (#23, So.)8302-50
D'Khia Green (#1, 5-4, PG, Jr.)42005
Nyjah Hudson (#5, Sr.)2100-25
ClaytonPtsFG3FGFTFL
Ruby Gallegos (#23, 5-7, G, Sr.)21154-42
Izzy Ross (#44, 6-0, C, So.)9401-23
Sara Litteken (#20, 5-7, G, Sr.)9107-93
Sammy Williams (#12, 5-1, G, Sr.)30100
Morgan Nettles (#13, 5-7, G, Jr.)3003-61
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports