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Box: Collinsville 51, Belleville West 37

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1234Final
Collinsville1416101151
Belleville West81321437
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville15-163-81416/461450/47
Belleville West14-145-61404/451308/42

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CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Jenna Scheller (#45, 6-2, Jr.)168-120-101
Talesha Gilmore (#30, 6-0, Fr.)157-901-63
Ella Guerrero (#13, 5-5, So.)93-51-20-11
Megan Janson (#12, 5-5, Jr.)61-61-11-12
Katie Bardwell (#20, 5-9, Jr.)301-301
Jordan Gary (#23, 5-7, Jr.)21-20-101
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Maliah Sparks (#3, 5-9, G, Jr.)11312-41
Keyara Baerga-Plumey (5-5, G, Jr.)81201
Lamiya Terrell (#1, 5-6, G, Sr.)60205
Jalynn Rook (#5, 5-8, G, Jr.)5201-10
Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-9, G, Jr.)30102
Lauren King (#25, 5-7, G, Jr.)21002
Ja'Mya Company (#23, 5-9, F, Jr.)2100-21
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