Box: Collinsville 51, Belleville West 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|14
|16
|10
|11
|51
|Belleville West
|8
|13
|2
|14
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|15-16
|3-8
|1416/46
|1450/47
|Belleville West
|14-14
|5-6
|1404/45
|1308/42
People are also reading…
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jenna Scheller (#45, 6-2, Jr.)
|16
|8-12
|0-1
|0
|1
|Talesha Gilmore (#30, 6-0, Fr.)
|15
|7-9
|0
|1-6
|3
|Ella Guerrero (#13, 5-5, So.)
|9
|3-5
|1-2
|0-1
|1
|Megan Janson (#12, 5-5, Jr.)
|6
|1-6
|1-1
|1-1
|2
|Katie Bardwell (#20, 5-9, Jr.)
|3
|0
|1-3
|0
|1
|Jordan Gary (#23, 5-7, Jr.)
|2
|1-2
|0-1
|0
|1
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Maliah Sparks (#3, 5-9, G, Jr.)
|11
|3
|1
|2-4
|1
|Keyara Baerga-Plumey (5-5, G, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|1
|Lamiya Terrell (#1, 5-6, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|5
|Jalynn Rook (#5, 5-8, G, Jr.)
|5
|2
|0
|1-1
|0
|Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-9, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Lauren King (#25, 5-7, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Ja'Mya Company (#23, 5-9, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0-2
|1