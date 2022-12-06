Box: Collinsville 52, Belleville West 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|14
|18
|15
|5
|52
|Belleville West
|16
|2
|12
|9
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|4-3
|2-0
|377/54
|342/49
|Belleville West
|0-6
|0-2
|207/30
|311/44
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|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Megan Janson (#12, 5-5, Sr.)
|13
|2
|1
|6-7
|4
|Jenna Scheller (#45, 6-3, Sr.)
|12
|5
|0
|2-4
|0
|Talesha Gilmore (#30, 6-1, So.)
|8
|3
|0
|2-4
|2
|Katie Bardwell (#20, 5-8, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Emma Hrabusicky (#14, 5-5, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Ella Guerrero (#13, 5-5, Jr.)
|5
|1
|1
|0-1
|0
|Carsyn Moad (#25, 5-10, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Keyara Baerga-Plumey (Sr.)
|10
|4
|0
|2-4
|0
|Olivia Anderson (#21, Sr.)
|9
|0
|3
|0
|0
|Lauren King (#20, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|4
|M'Riya Johnson (#12, Sr.)
|6
|0
|2
|0-1
|2
|Ja'Mya Company (#23, Sr.)
|5
|1
|0
|3-4
|0
|J'La Sparks Sparks (#4, 5-9, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|0