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Box: Collinsville 52, Belleville West 39

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1234Final
Collinsville141815552
Belleville West16212939
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville4-32-0377/54342/49
Belleville West0-60-2207/30311/44

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CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Megan Janson (#12, 5-5, Sr.)13216-74
Jenna Scheller (#45, 6-3, Sr.)12502-40
Talesha Gilmore (#30, 6-1, So.)8302-42
Katie Bardwell (#20, 5-8, Sr.)60200
Emma Hrabusicky (#14, 5-5, Sr.)60202
Ella Guerrero (#13, 5-5, Jr.)5110-10
Carsyn Moad (#25, 5-10, So.)21002
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Keyara Baerga-Plumey (Sr.)10402-40
Olivia Anderson (#21, Sr.)90300
Lauren King (#20, Sr.)60204
M'Riya Johnson (#12, Sr.)6020-12
Ja'Mya Company (#23, Sr.)5103-40
J'La Sparks Sparks (#4, 5-9, Fr.)30100
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