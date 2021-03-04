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Box: Collinsville 52, Granite City 32
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Box: Collinsville 52, Granite City 32

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1234Final
Collinsville000052
Granite City000032
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville4-91-9545/42639/49
Granite City0-70-0175/13363/28
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ella Guerrero (#13, 5-4, Fr.)161-33-85-60
Jenna Scheller (#45, 6-2, So.)126-90-104
Astacia Bush (#23, 5-10, Sr.)61-21-31-22
Orianna Givens (#35, 5-8, Sr.)61-11-41-20
Megan Janson (#10, 5-3, So.)42-50-400
Riley Doyle (#34, 5-8, Sr.)301-401
Katie Bardwell (#20, 5-7, So.)21-2000
Ricki Merlak (#15, 5-6, Jr.)2002-20
Emma Hrabusicky (#14, 5-4, So.)1001-21
Collinsville
Individual stats Have not been reported.
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