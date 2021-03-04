Box: Collinsville 52, Granite City 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|0
|0
|0
|0
|52
|Granite City
|0
|0
|0
|0
|32
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|4-9
|1-9
|545/42
|639/49
|Granite City
|0-7
|0-0
|175/13
|363/28
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ella Guerrero (#13, 5-4, Fr.)
|16
|1-3
|3-8
|5-6
|0
|Jenna Scheller (#45, 6-2, So.)
|12
|6-9
|0-1
|0
|4
|Astacia Bush (#23, 5-10, Sr.)
|6
|1-2
|1-3
|1-2
|2
|Orianna Givens (#35, 5-8, Sr.)
|6
|1-1
|1-4
|1-2
|0
|Megan Janson (#10, 5-3, So.)
|4
|2-5
|0-4
|0
|0
|Riley Doyle (#34, 5-8, Sr.)
|3
|0
|1-4
|0
|1
|Katie Bardwell (#20, 5-7, So.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Ricki Merlak (#15, 5-6, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Emma Hrabusicky (#14, 5-4, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|1