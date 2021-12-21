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Box: Collinsville 54, Granite City 36
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Box: Collinsville 54, Granite City 36

  • 0
1234Final
Granite City3816936
Collinsville1410151554
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City6-50-0460/42388/35
Collinsville8-82-2764/69708/64
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Emily Sykes (#35, 5-10, C, So.)104-1602-100
Kaylyn Wylie (#3, 5-9, G, Jr.)84-1200-22
Melashia Bennett (#1, 5-3, G, Jr.)602-203
Ella Stepanek (#21, 6-0, F, Sr.)52-1001-44
Sophia Dutko (#12, 5-8, G, Sr.)51-31-401
Gwyneth Hale (#10, 5-5, G, Jr.)21-700-21
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Jenna Scheller (#45, 6-2, Jr.)156-71-303
Megan Janson (#12, 5-5, Jr.)92-80-45-62
Ella Guerrero (#13, 5-5, So.)92-21-42-20
Jordan Gary (#23, 5-7, Jr.)62-40-32-20
Talesha Gilmore (#30, 6-0, Fr.)41-502-45
Katie Bardwell (#20, 5-9, Jr.)42-2002
Ricki Merlak (#15, 5-8, Sr.)31-301-61
Carsyn Moad (#25, 5-9, Fr.)2002-20
Lucy Montgomery (#33, 5-10, Sr.)21-1000
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