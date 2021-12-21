Box: Collinsville 54, Granite City 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|3
|8
|16
|9
|36
|Collinsville
|14
|10
|15
|15
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|6-5
|0-0
|460/42
|388/35
|Collinsville
|8-8
|2-2
|764/69
|708/64
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emily Sykes (#35, 5-10, C, So.)
|10
|4-16
|0
|2-10
|0
|Kaylyn Wylie (#3, 5-9, G, Jr.)
|8
|4-12
|0
|0-2
|2
|Melashia Bennett (#1, 5-3, G, Jr.)
|6
|0
|2-2
|0
|3
|Ella Stepanek (#21, 6-0, F, Sr.)
|5
|2-10
|0
|1-4
|4
|Sophia Dutko (#12, 5-8, G, Sr.)
|5
|1-3
|1-4
|0
|1
|Gwyneth Hale (#10, 5-5, G, Jr.)
|2
|1-7
|0
|0-2
|1
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jenna Scheller (#45, 6-2, Jr.)
|15
|6-7
|1-3
|0
|3
|Megan Janson (#12, 5-5, Jr.)
|9
|2-8
|0-4
|5-6
|2
|Ella Guerrero (#13, 5-5, So.)
|9
|2-2
|1-4
|2-2
|0
|Jordan Gary (#23, 5-7, Jr.)
|6
|2-4
|0-3
|2-2
|0
|Talesha Gilmore (#30, 6-0, Fr.)
|4
|1-5
|0
|2-4
|5
|Katie Bardwell (#20, 5-9, Jr.)
|4
|2-2
|0
|0
|2
|Ricki Merlak (#15, 5-8, Sr.)
|3
|1-3
|0
|1-6
|1
|Carsyn Moad (#25, 5-9, Fr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Lucy Montgomery (#33, 5-10, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0