Box: Columbia 53, Carlyle 22

|1
|2
|3
|4
|Final
|Columbia
|11
|8
|17
|17
|53
|Carlyle
|3
|10
|6
|3
|22
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|5-7
|4-5
|524/44
|533/44
|Carlyle
|5-8
|1-6
|427/36
|628/52
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Karsen Jany (#21, 5-9, G, So.)
|13
|5-10
|1-5
|0-1
|2
|Ava Khoury (#41, 6-2, F, Sr.)
|9
|3-14
|0
|3-5
|3
|Taylor Holten (#42, 6-0, F, Jr.)
|8
|4-8
|0
|0
|4
|Kelsey Ohlendorf (#4, 5-6, G, Sr.)
|7
|3-5
|0
|1-2
|2
|Emily Holmes (#24, 5-9, So.)
|7
|2-5
|0
|3-4
|3
|Taylor Etheridge (#43, 5-9, F, So.)
|5
|2-3
|0
|1-2
|0
|Natalie Busch (#31, 5-8, G, Sr.)
|4
|2-6
|0-1
|0
|1