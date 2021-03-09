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Box: Columbia 53, Carlyle 22
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Box: Columbia 53, Carlyle 22

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1234Final
Columbia118171753
Carlyle3106322
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia5-74-5524/44533/44
Carlyle5-81-6427/36628/52
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Karsen Jany (#21, 5-9, G, So.)135-101-50-12
Ava Khoury (#41, 6-2, F, Sr.)93-1403-53
Taylor Holten (#42, 6-0, F, Jr.)84-8004
Kelsey Ohlendorf (#4, 5-6, G, Sr.)73-501-22
Emily Holmes (#24, 5-9, So.)72-503-43
Taylor Etheridge (#43, 5-9, F, So.)52-301-20
Natalie Busch (#31, 5-8, G, Sr.)42-60-101
Columbia
Individual stats Have not been reported.
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