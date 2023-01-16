Box: Columbia 53, Granite City 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Columbia
|8
|17
|13
|15
|53
|Granite City
|13
|9
|7
|8
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|15-7
|4-2
|1189/54
|865/39
|Granite City
|4-13
|0-0
|713/32
|907/41
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|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jordan Holten (#41, 5-10, F, So.)
|24
|10-23
|0
|4-4
|0
|Karsen Jany (#21, 5-9, G, Sr.)
|20
|3-14
|2-5
|8-11
|1
|Ava Langhans (#25, 5-7, G, So.)
|6
|0-2
|2-6
|0
|1
|Sam Schmuke (#3, 5-7, G, So.)
|2
|1-6
|0
|0-2
|2
|Taylor Etheridge (#43, 5-9, F, Sr.)
|1
|0-3
|0
|1-2
|0
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)
|13
|6-15
|0
|1-2
|3
|Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)
|9
|0-5
|3-11
|0
|0
|Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)
|7
|3-7
|0-5
|1-4
|5
|Sophia Mangi (#40, 5-8, F, Jr.)
|3
|1-4
|0-1
|1-2
|0
|Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)
|3
|0
|1-1
|0
|4
|Alivia Vaughn (#12, 5-7, G, Sr.)
|2
|1-1
|0-2
|0
|2