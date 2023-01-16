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Box: Columbia 53, Granite City 37

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1234Final
Columbia817131553
Granite City1397837
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia15-74-21189/54865/39
Granite City4-130-0713/32907/41

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ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Jordan Holten (#41, 5-10, F, So.)2410-2304-40
Karsen Jany (#21, 5-9, G, Sr.)203-142-58-111
Ava Langhans (#25, 5-7, G, So.)60-22-601
Sam Schmuke (#3, 5-7, G, So.)21-600-22
Taylor Etheridge (#43, 5-9, F, Sr.)10-301-20
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)136-1501-23
Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)90-53-1100
Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)73-70-51-45
Sophia Mangi (#40, 5-8, F, Jr.)31-40-11-20
Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)301-104
Alivia Vaughn (#12, 5-7, G, Sr.)21-10-202
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